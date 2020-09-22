新股專輯：華住曾炒高5% 出租率已回復去年同期九成
2020年09月22日 09:48
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金輝稱明年開店目標將多於今年。
面對博尼塔斯研究(Bonitas Research)發沽空報告狙擊，來港第二上市的中國多品牌酒店集團華住集團(01179)於周二(22日)首日掛牌前急忙發澄清公告指報告沒有依據，並有許多錯誤、未經證實的陳述；該股開市報305港元，較招股價297元高出2.6%，其後一度漲5%，升上312元暫時高位。
該公司總裁金輝接受傳媒訪問時稱，9月至今，出租率已回復去年同期90%或以上，認為「中國(酒店業)已走出最困難的時候」。他又透露，目前十一假期酒店預訂情況勝去年，預期第3季表現不俗，而隨着中國大型商務活動於第4季舉行，預料復甦趨勢良好，惟酒店業不似餐飲業般出現報復式反彈。
集團今年首季業務受累新冠肺炎而急挫。金輝直言，首季內地市場近乎冰封，惟9月公司平均可出租客房收入(RevPar)已恢復至去年同期約90%，EBIDTA亦由5月起轉正數。受惠於中國消費升級、中產旅遊出行限制，中國本地旅遊業市場增長，將帶動酒店需求。
不過，他提到，中國酒店平均每日房價(ADR)仍然受壓，現時未回復至疫情前水平，僅去年同期約90%，主要受累高端酒店需求下降。根據過去經驗，ADR可於出租率復甦後6至10個月回復至常態。
集團維持今年開店目標1,600至1,800間新酒店，金透露，明年開店目標將多於今年，並強調採取「全品牌，全系列」策略，不會傾斜某個品牌，並持續進軍三、四線城市，以增加市場佔有率，冀2022年底前在中國內地達「千城萬店」，即以萬間酒店覆蓋全中國千個城市。
他又指，來港上市並非集團有大規模融資需求，主要是完善債務成本結構，以及為潛在的國際併購補充「彈藥」，強調可用現金充裕，日後會繼續投放資源在科技創新領域，以提升管理效率。
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