李小加：債券通日均成交200億人幣　為開通初期10倍

他提到，美元是全球最主要的貨幣，香港現時亦非最大的美元中心，定息業務都由西方主領，香港在定息及貨幣市場上作為新的參與者，要佔一席位仍具挑戰，有需要加強定息及貨幣的交易後服務。

李小加表示，衍生產品對定息及貨幣市場十分重要，當完成一系到亞洲區內市場相關的衍生產品後，計劃再次引入國債期貨合約，並確保香港是中國國債期貨產品的首個境外市場。另外，目前人民幣期貨、印度盧比期貨合約的發展勢頭良好。

中美兩國關係惡化，李小加指，投資者憂慮香港市場的可持續發展，惟在地緣政治的巨大挑戰下，全球化發展放緩、中西方脫鈎加劇，而美國聯儲局及各地央行採取貨幣寬鬆政策以挽救新冠肺炎影響的經濟，現時市場出現前所未有的高美元流動性，引發市場對美元系統的疑問，惟暫未見有能夠取代美元的另一種貨幣。不過，中國作為全球第二大經濟體，及經濟發展最快的國家之一，能令投資者思考未來能否依靠人民幣。

他認為，中國是龐大的定息及貨幣市場，惟未完全開放，而人民幣將在環球定息及貨幣市場中扮演更重要的角色，人民幣需要更自由及國際化，而香港需為做好協調的角色而作好準備，並不能僅依靠債券通。

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