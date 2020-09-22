【全球救市】澳洲央行指有其他政策選項谷經濟

澳洲央行副行長Guy Debelle表示，繼本月通過擴大銀行貸款計劃「大幅放鬆」之後，央行還有其他幾項政策選項，但並未暗示即將採取行動。

Debelle表示，貨幣政策在支持經濟中發揮作用，隨着澳洲經濟前景的發展，委員會將繼續評估各種貨幣政策選項的優缺點，以最好地支持經濟復甦。

談到經濟狀況和貨幣政策影響，Debelle強調政府資產負債表處於良好狀態，可以繼續優先考慮刺激措施。

為應對新冠肺炎疫情，澳洲央行於3月下調了現金利率，並設定了0.25厘的3年期政府債券孳息率目標，以及推出了銀行貸款計劃。央行在本月會議上擴大了這項貸款計劃，試圖支持政府的財政措施，鼓勵各州加強財政支持。

Debelle判斷，在當前情況下，債務與支持澳洲經濟之間沒有權衡取捨，如果沒有財政刺激措施，經濟將明顯疲弱，債務水平甚至更高。儘管8月失業率為6.8%，好於預期，但勞動力市場的復甦可能會崎嶇不平，仍然預計失業率將上升。他補充，最近的結果表明失業率可能好於其8月預測的10%。

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