港股格局：黃偉豪指短線維持審慎 滙豐未見底
2020年09月22日 10:25
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港股周二早間向下，中薇證券研究部董事黃偉豪表示，對港股短線表現較審慎，料向上突破空間不多，因在11月美國總統大選前，中美角力續會困擾市場，投資者不敢太進取入市。再者，股市特別是新經濟股在過去數月累積升幅不少，部分投資者或會因不明朗因素而選擇短期沽貨套現和減磅，這將令股市在高位受壓。
然而，市場資金仍然充裕，他預期股市跌勢會逐步喘定，後市宜留意恒指能否在短期收復兩萬四關口，收復後則仍會在24,000至24,600點區間內上落，若未能企穩，恒指下一支持為23,600點水平。
滙豐控股(00005)周二早間最多挫3.4%至28.3港元，再創逾25年低位。他指滙控受低息環境影響和夾在政治漩渦之中，料仍會繼續「陰跌」，尚未見底。至於新經濟股中長線前景仍看好，但短期波動性或較大。而一些受惠十一黃金周概念的板塊，如內地航空股，可待調整深一點後買入作短線部署。
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