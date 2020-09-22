港股格局：黃偉豪指短線維持審慎　滙豐未見底

港股周二早間向下，中薇證券研究部董事黃偉豪表示，對港股短線表現較審慎，料向上突破空間不多，因在11月美國總統大選前，中美角力續會困擾市場，投資者不敢太進取入市。再者，股市特別是新經濟股在過去數月累積升幅不少，部分投資者或會因不明朗因素而選擇短期沽貨套現和減磅，這將令股市在高位受壓。

然而，市場資金仍然充裕，他預期股市跌勢會逐步喘定，後市宜留意恒指能否在短期收復兩萬四關口，收復後則仍會在24,000至24,600點區間內上落，若未能企穩，恒指下一支持為23,600點水平。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020