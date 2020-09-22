【港股格局】陳炳強：恒指走勢呈一浪低於一浪 籲減持滙豐

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股上日急挫逾500點，要留意後市能否重返此關兼企穩，因技術圖表顯示恒指呈一浪低於一浪形態。他認為，若大市無力則反映投資者看法轉趨悲觀，或下試21,000點，就算大市稍後能重上25,000點，亦有很大機會遇阻力，將回試24,000點水平。

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