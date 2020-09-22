【港股格局】陳炳強：恒指走勢呈一浪低於一浪 籲減持滙豐
2020年09月22日 10:33
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股上日急挫逾500點，要留意後市能否重返此關兼企穩，因技術圖表顯示恒指呈一浪低於一浪形態。他認為，若大市無力則反映投資者看法轉趨悲觀，或下試21,000點，就算大市稍後能重上25,000點，亦有很大機會遇阻力，將回試24,000點水平。
科技股方面，他認為，此板塊仍受制中美兩國緊張關係，指倘若美國打擊騰訊(00700)在美投資，將拖累其盈利增長；在此情況下，他建議可轉睇手機設備股，因即使華為遭打擊，但始終人人都要用手機，需要有替代供應。
全城關注滙豐(00005)會否失守世紀供股價28元，他指機會唔細，因集團正處於中美爭執風眼中，又指若被列入《不可靠實體清單規定》，將影響盈利及派息，令集團淪為「孤兒仔」，故建議減持滙豐。
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