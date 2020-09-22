【全球攬炒】美股跌勢僅到一半　大摩預言納指高位冧23%

美國股市周一(21日)顯著下挫，納指最多曾跌273點，收報10,778點，微跌14點或0.13%，創自7月以來收市新低。上個月已警告美股頭重腳輕的摩根士丹利，最新又預言科技股引領的美股跌勢可能只是剛進行到一半。

納斯達克100指數已經從9月2日的高位下跌13%，跌破50日均線，並為一年來首次跑輸標普500指數，跌勢可能更深。大摩首席美國股票策略師Mike Wilson認為，當前的下跌尚未掃除過去幾個月歷史性上漲行情中湧現的樂觀情緒。他指出，以科技股為主的納斯達克100指數可能跌向200日均線。該均線目前接近9,528點，較當前水平低12%，較本月初創下的歷史新高12,421點低23%。

他表示，股市漲幅過大時會發生這種情況Z，當依然處於上升趨勢時，回調幅度可能更大。

對科技股的過度看漲尚未完全消除，他認為，儘管遭遇數月來最嚴重下跌，但蘋果公司和Facebook等科技巨頭的認購期權未平倉頭寸仍然很高。一批軟件公司最近首發上市，股價飆升，Snowflake Inc.上市首日上漲超過一倍。更重要的是，該公司的大宗經紀數據顯示對沖基金依然「堅決」做多科技股和增長股。他說，雖然部分反映了互聯網和軟件公司的超高回報，但也凸顯了人氣開始惡化時的危險。儘管本月下跌，納斯達克100指數今年仍上漲了24%，而標普500指數的漲幅不到1%。

他又稱，很多此類基金都在順勢而為，可能導致此輪回調幅度比大多數人預期的更大。

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