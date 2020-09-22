A股快報：深圳證監局提示券商研究報告要符合底線要求

內地傳媒引述監管部門向券商下發的《證券期貨機構監管通訊》稱，深圳證監局在日常監管中發現，轄區某證券公司發布的研究報告，對上市公司有關重大交易的表述與該公司此前發布的公告內容不一致。

此外，某證券公司研究業務條線未建立質量控制和合規審查的工作底稿，未將市場影響評估機制納入公司內控制度。

當局指出，個別證券分析師為抓住熱點個股、行業研報發布時機，壓減調研、分析、撰寫時間，導致研報內容出現「硬傷」，對公司聲譽造成一定損害。

就此，深圳證監局提示轄區證券公司應以此為戒，將質量控制和合規審查機制落實到位，確保所發布的研究報告符合「合規、客觀、專業、審慎」的底線要求。

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