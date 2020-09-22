【專家點評】李偉傑：奧園健康增持醫美業務具協同效應
2020年09月22日 10:36
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奧園健康(03662)集團上周公布，以人民幣6.91億元上限收購浙江連天美企業管理有限公司55%股權。目前，奧園健康間接持有連天美之5%股權，於完成交易後，集團將合共持有連天美60%股權。集團計劃戰略定位連天美成為醫美行業的領先品牌，落實醫美戰略部署，為業主及消費者構築健康生活，同時充分發揮集團在物業管理、商業運營業務的資源優勢，形成強大協同效應。連天美為中國浙江省醫美行業的龍頭企業，品牌歷程達37年，連天美一直專注於提供醫美行業的綜合服務，包括美容手術服務、微創美容服務及美容皮膚服務，旗下兩家醫院總營業面積約3萬平方米，擁有標準醫療機構營業資格、5A級管理標準，2020年上半年連天美上半年度的未經審核營業額達人民幣2.12億元，除稅後溢利淨額為人民幣4,620萬元，表現超出預期。
根據奧園健康管理層在發布告會上表示集團一直以物管、商管及大健康三大板塊聯動發展，三者發揮協同效應，有效實現利潤最大化。未來醫美業務會與物管、商管業務融合發展，在各方面互補優勢。以物業及商管為上市公司的盈利的鋪底，同時完成集團醫美戰略部署，為集團的業主構築健康、美麗的生活。隨着收購連天美完成未來相關布局，預料未來複合增長率為55%至60%，期望住宅和非住宅比例為70比30，社區增值服務期望能提升15%至20%。
以集團今年上半年營業額上升39.5%，股東應佔溢利上升23.5%，業務收益在疫情下仍相當穩健，相信增持醫美業務可帶來更大協同效應，惟近期市場投資氣氛偏向審慎。有見控股股東昨日增持150萬股股份以實際行動支持股價，因此可趁調整時在6元水平吸納，短線目標放在250天平均線6.96元，以中長線可看7.50元，止蝕5.5元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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