【專家點評】李偉傑：奧園健康增持醫美業務具協同效應

根據奧園健康管理層在發布告會上表示集團一直以物管、商管及大健康三大板塊聯動發展，三者發揮協同效應，有效實現利潤最大化。未來醫美業務會與物管、商管業務融合發展，在各方面互補優勢。以物業及商管為上市公司的盈利的鋪底，同時完成集團醫美戰略部署，為集團的業主構築健康、美麗的生活。隨着收購連天美完成未來相關布局，預料未來複合增長率為55%至60%，期望住宅和非住宅比例為70比30，社區增值服務期望能提升15%至20%。

以集團今年上半年營業額上升39.5%，股東應佔溢利上升23.5%，業務收益在疫情下仍相當穩健，相信增持醫美業務可帶來更大協同效應，惟近期市場投資氣氛偏向審慎。有見控股股東昨日增持150萬股股份以實際行動支持股價，因此可趁調整時在6元水平吸納，短線目標放在250天平均線6.96元，以中長線可看7.50元，止蝕5.5元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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