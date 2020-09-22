【科技商機】仲講5G已落伍？6G來臨不遠矣…

正當中美角力仍然圍繞5G標準問題上，台灣企業廣達董事長林百里周一(21日)表示，人工智能(AI)將從「中心化的雲端運算」，轉變為「去中心化的邊緣雲運算」，以及各式各樣的智慧物聯網(IoT)裝置運算，預期第六代行動通訊(6G)的超智慧連結社會，將在5年後出現，使得這10年的科技發展會很刺激。

台媒引述林百里出席台灣人工智能晶片聯盟(AITA)會員大會時表示，4G時代的主流是智慧手機，進入5G之後將是物聯網。5G低延遲、大頻寬的特色，創造出非常多應用，尤其5G與AI是同時發生的，5G與AI就像是電廠加上電網，它們的後面有很多電器，不只是一部手機而已，這是大好機會，無論是半導體或是電腦產業都要把握這個機會。5G加上AI將催生很多應用，例如遠距教學的出現，以後大學的想法將會改變，因為老師與學生不一定在課堂上課。

他預期，6G超智慧連結社會將在5年後出現，使得這10年的科技發展會很刺激。預期6G將涵蓋衞星、航空、地面、海洋等基礎建設，全方位連結陸海空生活圈，像是大規模模擬、氣候變遷、教育、能源方案、計算生物學、疾病預防等都是未來的應用。

他強調，未來的AI不會只在雲端，而是會到邊緣運算與終端裝置上。例如汽車，現在的特斯拉智慧駕駛能力有限，因為自駕車的電腦是放在車上，只能讓車子看到前車的路況，若是自駕車能與道路周邊的邊緣運算裝置結合，就可以把地圖放進車子裏，讓汽車更聰明、看得更遠更廣。

他指出，過去台灣電子產業是做電腦，做智能手機，未來將是做一套解決方案，但每一套的解決方案，都需要各行各業的專業知識，例如醫療，交通，城市，農業與工廠等，每一個行業的知識都不一樣，這將是挑戰之一。

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