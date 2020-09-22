【中澳反面】華為裁減過千澳洲職位　撤研發投資

中國科技巨企華為澳洲分公司公共事務部門主管密契爾(Jeremy Mitchell)表示，由於中國及澳洲之間關係緊張，公司將繼續裁減在澳洲的人力配置及投資金額。

密契爾稱，澳洲光是禁止華為參與該國5G建設，便已造成至少1,000個高科技及高薪職位被裁撤。公司員工數目，由1,200名裁減至現時不足200人，至明年會剩下更少。事實上，自澳洲宣布排除華為參與該國5G建設後，公司也撤銷了高達1億澳元的澳洲研發計劃。

澳洲於2018年，以維護國家安全為由，將華為排除於該國5G建設之外，華為則於今年8月底反擊，宣布基於商業環境不利，提前一年解除與澳式橄欖球聯盟(Australian Football League)勁旅坎培拉奇襲隊(Canberra Raiders)的贊助合約，結束雙方長達9年的合作關係。

新冠肺炎疫情今年爆發後，澳洲曾要求國際社會對疫情起源進行獨立調查，此舉觸怒中國政府，兩國關係自此漸趨緊繃，中國因此禁止澳洲牛肉進口、對澳洲大麥徵收80.5%反傾銷補貼稅，並對澳洲葡萄酒展開反補貼調查。

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