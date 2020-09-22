紫金礦業：人民幣升值並未對業務產生大影響
2020年09月22日 10:49
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內媒引述紫金礦業(02899)在互動平台表示，隨着公司海外業務的擴展，涉及幣種增加，匯率風險管理已經成為公司風險管理的主要工作。該公司一直對匯率風險高度重視，成立專門的指導小組組織全集團的匯率風險管理，對交易幣種、核算幣種、敞口控制、衍生品交易等都作出了詳細的管理要求，匯率的風險敞口一直都控制在一個較為合理的範圍，保證整體經營受匯率波動影響控制在可接受的範圍，強調本次人民幣升值對其並未產生大的影響。
紫金周二(22日)即市報5.65港元，跌2.5%。
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