【專家點評】麥嘉嘉：雲端遊戲市場具前景

美國財政部金融犯罪執法網絡的機密文件被公布，市場憂慮個別金融機構涉及可疑活動，金融股受壓。美國聯儲局議息後，近零利率政策料維持至2023年，環球利率長期低企影響下，將繼續影響淨息差及盈利表現，銀行行業前景並不樂觀，由於利淡因素多，料銀行股股價短期反彈乏力。

國內遊戲版號審批愈來愈嚴謹，版號審批嚴謹將可減少不正規遊戲的競爭，市場未來焦點是雲遊戲(Cloud Gaming)爆發。遊戲市場研究公司Newzoo上調雲遊戲市場預測，指今年底的全球雲遊戲收入可達5.85億美元(約45.3億港元)。

雲遊戲允許遊戲直接從雲端伺服器串流到裝置，玩家不再需要下載安裝就可以體驗遊戲，同時也可以降低對於電腦硬件的需求以及網絡更新的需求。雲遊戲有望成為5G應用的第一個爆款應用。預測全球雲遊戲市場會持續升溫，2023年將達到48億美元(約372億港元)。

今年上半年中國的雲端遊戲市場銷售收入達4.03億人民幣(約4.56億港元)，按年增長79.35%，雲服務供應商、遊戲相關產業鏈公司包括雲遊戲，4K高清視訊，VR/AR等可受惠，建議投資者趁調整關注創夢天地、網易等。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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