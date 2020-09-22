何解全球大型銀行當災！了解洗錢指控5大關鍵位…

外電報道，在BuzzFeed新聞和國際調查記者協會最近的文章披露了文檔「FinCEN文件」，顯示儘管有警告，但全球銀行仍轉移了2萬億美元的非法資金。根據美國財政部的數據，銀行，貨幣兌換商，證券經紀人，保險公司，賭場和其他金融機構必須在被發現後的60天內提交可疑活動報告亦即「SAR」。關於上述的洗錢指控，外電提出了五大關鍵注意點。

1.甚麼是FinCEN文件？

該調查系列是以美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)的名字命名的，該網絡從銀行和其他金融公司接收有關似乎有問題的交易的警報。這些警報稱為可疑活動報告或SAR。報告稱，金融機構在1999年至2017年間提交了價值超過2萬億美元的SAR交易。

洩露的文件涉及2011年至2017年期間向FinCEN提交的大約2,100宗SAR，佔該時期1,200萬宗以上SAR的不到0.02%。

報告強調的交易類型包括：摩根大通為委內瑞拉，烏克蘭和馬來西亞的潛在腐敗個人和公司處理的資金；滙豐銀行的龐氏騙局資金；以及與德意志銀行處理的烏克蘭億萬富翁有關的錢。

2.為甚麼將交易視為「懷疑」？

如果有洗錢，內幕交易，網絡攻擊或各種欺詐的迹象，美國聯邦法律就要求某些金融機構提交SAR報告，報告或不能確認存在錯誤，但會提醒監管者可能的犯罪活動。

3.有執法嗎？

根據FinCEN檔案，負責執行洗錢法律的美國機構在收到SAR後很少採取任何行動，大型銀行在提交SAR後也沒有採取任何行動，結果是用以維持全球金融體系的警力無法對這數百萬可疑活動報告起到任何作用。

4.新加坡銀行涉其中？

據報道，在2000年至2017年期間，新加坡多家銀行處理了約45億美元的可疑交易，其中星展銀行，聯昌國際銀行和德意志銀行處理的此類交易金額最大。

新加坡金融管理局(MAS)周一表示，正在密切研究媒體報道中的訊息，並將根據審查結果採取適當行動。

5.對銀行的影響是？

FinCen Files事件中所顯示的銀行可能面臨的負面後果尚不清楚。

市場預計，這一消息不太可能導致額外的監管處罰或罰款，因為文章中詳述的行為表明該系統存在缺陷，但並未明確表明銀行違反了任何規則或法律。

不過，一些技術過時的銀行可能必須花更多的錢來改善法規遵從系統，通常批評該行業的政客會進一步審查此事，但目前尚沒有立即發生的迹象。

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