美國國會預算辦公室：氣候變化削美國經濟增長

美國國會預算辦公室周一(21日)表示，自2000年以來的氣候變化影響，將在未來30年內使美國經濟增長略有放緩，令新冠肺炎疫情後的經濟復甦增添阻力。

從全球來看，從2020年到2050年，氣候變化將使美國的實際GDP平均每年減少0.03%，這令美國國會預算辦公室預測的2050年實際GDP產出降低1%。

美國國會預算辦公室的長期預算展望預測，由於借款增加導致的利息成本增加了年度預算赤字，預計到2050年美國聯邦政府債務將達到該國GDP的近兩倍。

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