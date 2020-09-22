【世紀低息】投資級中資美元債季度發行額創紀錄新高

外電報道，受低廉的融資成本刺激，本季度中資企業發行的投資級美元債金額創紀錄新高，在除日本以外的亞洲市場中的佔有率進一步提升。

雖然第三季尚未結束，數據顯示境外投資級中資美元債發行量已達370.4億美元(約2,889億港元)，較第二季攀升逾三成，已刷新季度歷史新高，而由於亞洲非日本地區的投資級美元債總體發行按季下降，中資企業所佔新發債券佔有率升至約2/3。

業界指出，大多數投資級發行人的美元債成本已降至年初以來的最低水平，為中國借款人提供了一個不錯的發行窗口。對成本非常敏感的金融機構和央企的許多發行人，在3月美元流動性緊縮後曾推遲了美元債發行計劃，而目前都在抓住黃金窗口期發債。

數據又顯示，三季度募集金額居前的發行人包括國家電網、寧德時代、中國化工集團、工商銀行等。

與中美10年期國債利差處於紀錄高位不同，另一數據顯示，中國投資級債券與美國國債的平均利差已回落至3月初的水平。由於聯儲局9月會議預計近零利率持續至2023年底，而中國央行持續貨幣政策正常化的進程，境外美元債的融資成本對中國發行人來說或繼續保有吸引力。

市場人士指出，以部分城市建設投資公司(城投)為例，海外的發行利率近期持續下跌，考慮到包括城投、央企、金融機構在內的不同類型的發行主體明後年均是到期高峰，可能會有更多的投資級中資企業在境外嘗試首次發行美元債，尤其是具有新經濟產業背景的企業可能在政策鼓勵下進行境外融資，預計今年第四季至明年第二、三季，中資美元債投資級發行量還會維持在較高水平。

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