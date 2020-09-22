【專家點評】鄧聲興：美團料受惠資金流入炒內需消費
2020年09月22日 11:05
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內需消費持續復甦，今年8月社會消費品零售總額為3.36萬億元人民幣，上升0.5%，好於市場預期。8月份社會零售銷售額更實現今年以來首次正增長，反映內需消費信心繼續回升。
事實上，美團點評(03690)上半年的經營情況持續改善，第二季營業收入247.2億元，按年為8.9%。值得留意，公司餐飲外賣收入達145.4億元，按年增13%。整體毛利率為34.7%，毛利率水平已基本恢復至疫情前水平。加上臨近十一長假，料資金將會流入消費股及內需股等炒作主題。該股向上阻力位為265港元，向下支持位為226元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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