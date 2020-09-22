港元拆息︰1個月續升至0.53厘
2020年09月22日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，隔夜息為0.09厘；1星期見0.25厘；與樓按相關的1個月報0.53厘；3個月為0.66厘。
22/9/2020
隔夜 0.09631厘
1星期 0.25185厘
2星期 0.41643厘
1個月 0.53714厘
2個月 0.60571厘
3個月 0.66018厘
6個月 0.75042厘
12個月 0.91411厘
21/9/2020
隔夜 0.08607厘
1星期 0.21554厘
2星期 0.40232厘
1個月 0.50000厘
2個月 0.57607厘
3個月 0.63113厘
6個月 0.72441厘
12個月 0.89929厘
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