瑞銀：全球經濟明年上半年將U形反彈至2009年水平

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆在「人民幣定息及貨幣論壇」上表示，全球經濟已於今年第二季見底，加上經濟反彈超過預期，料全球市場將於明年第一、二季以「U形」恢復至2009年的水平。

胡一帆認為，全球經濟於今年面對兩個風險，首先是11月的美國大選。由於疫情關係，選民投票方式由直接前往投票站，改為以郵寄方式投票，變相增加選情未知數，而候選人各方面的政策兩極，亦影響投資的不確定性。

另一風險為中美關係的發展。現時中美角力由貿易方面擴展至金融、科技等層面。胡氏指，中國對此保持冷靜克制，預計待宣布正式候選人後，才作對應。

中國於7月份減持美國國債至1.07萬億美元，持有量為3個月以來最低。胡氏指，中國減持僅10億美元，規模不大，相信中國冀分散其外匯儲備於其他貨幣，加强多元化。

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