果粉留意！外媒估iPhone 12最有可能10月呢兩日面世...

蘋果公司(Apple Inc.)上周的發布會中iPhone 12未見影，而目前亦未有具體的發布時間。外媒預測，iPhone 12最佳發布時間為10月13日或14日，較近3年秋季新iPhone的发布時間，推遲超過1個月。

外媒分析，Apple近8年的秋季新品發布會，都是在周二或者周三發布，10月13日剛好是周二，14日是周三。

iPhone 12系列將是Apple首批支持5G網絡連接的iPhone。此前已有分析師預計，iPhone 12將為Apple帶來iPhone超級更新周期，目前全球近10億的iPhone用戶中，預計約3.5億將在這一更新周期內換新機。

「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券香港分析師郭明錤預計，iPhone 12會有四款，全部採用OLED屏幕，全部支持5G。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020