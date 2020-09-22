【高盛推介】滙豐撈底宜考慮貼價條款
2020年09月22日 11:50
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(21日)失守30港元關口，收市跌約5.3%。周二(22日)早段繼續下跌，低見28.3元，繼周一再創歷史新低，並落後大市。市場憂慮滙控遭中國列入不可靠實體清單。加上被指即使內部指交易有可疑仍替客戶轉帳，滙控則在早前回應指有關資料已過時。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,550萬元。而認沽證則於周一錄得約530萬元資金流入。牛熊證方面，牛證於過去4個交易日亦皆錄得資金流入，當中周一有約240萬元。
在滙控急跌後，進而觀察市場上的認購證，可見目前只剩小量貼價的選擇。投資者如計劃部署認購證，可留意屬市場的貼價產品中，槓桿最突出的滙控購證(27632)，行使價33.05元，2021年1月25日到期，實際槓桿8.4倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意滙控牛證(56014)，收回價26元，行使價25元，換股比率100，槓桿比率7倍。
投資者如看淡，可留意年期約6個月的低街貨滙控沽證(27633)，行使價28.95元，2021年3月24日到期，實際槓桿4.9倍。
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