【高盛推介】滙豐撈底宜考慮貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(21日)失守30港元關口，收市跌約5.3%。周二(22日)早段繼續下跌，低見28.3元，繼周一再創歷史新低，並落後大市。市場憂慮滙控遭中國列入不可靠實體清單。加上被指即使內部指交易有可疑仍替客戶轉帳，滙控則在早前回應指有關資料已過時。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,550萬元。而認沽證則於周一錄得約530萬元資金流入。牛熊證方面，牛證於過去4個交易日亦皆錄得資金流入，當中周一有約240萬元。

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