【fb直播】港股仲要跌幾深？

2020年09月22日 11:59
  • 東網電視
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    隔晚美股三大指數繼續要跌，加上中美角力不斷，港股勢成磨心？恒指周二(22日)低開後繼續尋底，短期仲要跌到幾低？
    連同早前強勢的藍籌科技股騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及小米(01810)，均出現顯著回調，投資者現階段點樣部署好？
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