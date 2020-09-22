新股專輯：捷心隆今起招股　入場費4040元

捷心隆是次發售3.5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，最多集資1.4億元，所得約34%用於擴充及翻新於中國的生產設施；約34.7%用於擴充集團於馬來西亞的生產設施；約9%聘請員工；約3.5%用於加強會計及行政職能以及升級集團的資訊科技系統；約11.9%用於集團的研發項目；及約6.9%用作一般營運資金。

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