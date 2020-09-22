新股專輯：捷心隆今起招股 入場費4040元
2020年09月22日 12:03
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中國及馬來西亞無塵室設備供應商捷心隆(02115)公布，周二起至周五(22至25日)招股，每股招股價介乎0.36至0.4港元，每手1萬股，入場費4,040.31元，預期10月8日上市。博思融資為獨家保薦人。
捷心隆是次發售3.5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，最多集資1.4億元，所得約34%用於擴充及翻新於中國的生產設施；約34.7%用於擴充集團於馬來西亞的生產設施；約9%聘請員工；約3.5%用於加強會計及行政職能以及升級集團的資訊科技系統；約11.9%用於集團的研發項目；及約6.9%用作一般營運資金。
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