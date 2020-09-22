港股格局：葉尚志料10月有機會跌穿兩萬三關

股市周二低開，第一上海首席策略師葉尚志表示，10月份市況比較震盪，最近聯儲局發表關於貨幣寬鬆言論，預料將長時間維持低息環境，但政策仍未能穩定市場信心，如美股科技股繼續領跌，加上市場觀望11月3日的美國總統大選，不明朗因素會增加。

恒指跌穿24,000關，是過去三個月以來最低的水平。觀乎中美緊張局勢未扭轉，10月大市有機會跌穿23,000點，但相信兩萬三關以下的承接力將增強。

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