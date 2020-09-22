港股格局：葉尚志料10月有機會跌穿兩萬三關
2020年09月22日 12:03
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股市周二低開，第一上海首席策略師葉尚志表示，10月份市況比較震盪，最近聯儲局發表關於貨幣寬鬆言論，預料將長時間維持低息環境，但政策仍未能穩定市場信心，如美股科技股繼續領跌，加上市場觀望11月3日的美國總統大選，不明朗因素會增加。
恒指跌穿24,000關，是過去三個月以來最低的水平。觀乎中美緊張局勢未扭轉，10月大市有機會跌穿23,000點，但相信兩萬三關以下的承接力將增強。
他認為互聯網股份已達階段性高峰，納指在過去半年累升逾80%，因估值較高而有所調整，投資者可再等一等才入市，現階段可優先關注內需及消費股，包括李寧(02331)、海底撈(06862)及比亞迪股份(01211)等。
個別股份方面，滙豐控股(00005)曾低見28.3元，他預期股價仍會尋底，市場之前看好該股穩陣及高息，惟現時相關賣點變得不實在，中國及美國對公司均有針對性的監管，所以反彈機會不大。
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