【超級苦主】平保持滙豐7%股份 今年市值蒸發逾400億元
2020年09月22日 12:23
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港交所(00388)的權益披露資料顯示，中國平安(02318)持有滙豐控股(00005)14.18億股，按滙豐周二(22日)中午收市價28.55港元計，該批股份市值約404億元，較今年初的市值約839億元足足蒸發逾435億元或51%！
中國平安中午收報82.3元，跌0.24%，市值6,129億元。
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