【多相】荃灣Plaza 88已出租近14萬呎　寫字樓示範戶下周開放

億京發展旗下荃灣楊屋道88號綜合項目的商業部分，正式命名為Plaza 88，由16層銀座式購物中心、19層寫字樓及1層空中花園組成，合共35層，總樓面面積逾642,000方呎。

項目的寫字樓部分，打造1間耗資逾百萬港元的辦公室示範單位，設於32樓J室，建築面積2,650方呎，享開揚山景，間隔方正，適合不同行業進駐。該示範單位將連裝修出租，每方呎意向租金約29.5元，下周一起開放予公眾預約參觀。

該公司項目及銷售策劃總監潘志才表示，現時項目內商場及寫字樓租的招租情況理想，整體出租率接近建築面積14萬方呎，租戶包括中式餐館、酒樓、Cafe、酒窖、國際企業、知名教育中心等，各品牌將陸續進駐，預計今年年底至明年年初陸續開幕試業。

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