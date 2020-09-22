【瑞通推介】吉汽跌幅擴大　資金即市撈牛

2020年09月22日 12:50
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    （Getty Images圖片）
    瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮疫情惡化，以及美國財政刺激計劃談判面臨不確定，道指隔晚最多曾大跌942點，最終收報27,147點，跌509點或1.8%。
    恒指周一(21日)以近全日低位23,950點收市，跌504點或2.1%，為逾3個月以來首次跌穿兩萬四關。周二(22日)早段跌勢未止，曾跌逾200點，一度回至23,700點邊，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.9億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    滙豐控股周一下挫5.3%，以盤中最低位29.3元收市，為1995年以來最低。中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，以回應美國打壓中國企業，有傳滙豐很可能被列入首批清單中。此外，外電報道滙控在知悉投資騙案下，仍容許款項轉移。滙控周二早段繼續尋底，再挫逾3%，低見28.3元。周一有逾2.6億元北水淨沽出滙控。輪證資金流方面，周一分別有逾700萬元和逾840萬元淨流入其好倉和淡倉。
    外媒引述知情人士透露，已通過科創板上市聆訊的螞蟻集團，正在尋求通過IPO集資至少350億美元，較此前預計集資至少300億美元有所提升。不過阿里巴巴周一仍以全日最低位262元收市，跌2.8%，失10天線。周二早段曾回升約2%，觸及267元，其後升勢回順。周一有逾2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾110萬元淨流入。
    上海科創板上市委公布，將於下周一(28日)審議吉利汽車A股的首次公開發行上市申請，公司擬集資200億元人民幣。另有券商上調吉汽的目標價。股份上日最多漲3.8%至16.58元，最終逆市微升收市，企16元，周二早段回落2%，低見15.4元附近水平。周一有近2.4億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，周一分別有近1,100萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中短期購證(25519)，行使價25,300點，2020年12月到期，實際槓桿12.7倍。價內、短期沽證(14373)，行使價23,800點，2020年11月到期，實際槓桿10.5倍。
    滙豐價外、中短期購證(27281)，行使價35元，2021年1月到期，實際槓桿9.6倍。價內、中年期沽證(27276)，行使價28.98元，2021年3月到期，實際槓桿4.5倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(25352)，行使價296.03元，2021年1月到期，實際槓桿7.1倍。輕微價外、中短期沽證(17098)，行使價239.9元，2021年2月到期，實際槓桿5.5倍。
    吉汽輕微價外、中短期購證(27739)，行使價16.52元，2021年1月到期，實際槓桿4.8倍。輕微價外、中短期沽證(24680)，行使價14.16元，2021年1月到期，實際槓桿4倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(16486)，行使價596.88元，2021年2月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(15432)，行使價453.88元，2021年1月到期，實際槓桿8倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(54041)，收回價23,110點，槓桿比率32.5倍。全場最貼熊證(51222)，收回價24,328點，槓桿比率29.2倍。
    滙豐牛證(50784)，收回價26.1元，槓桿比率6.8倍。熊證(51252)，收回價32.78元，槓桿比率4.9倍。
    阿里牛證(55307)，收回價246.799元，槓桿比率11.9倍。熊證(64209)，收回價277.18元，槓桿比率17.6倍。
    吉汽牛證(54633)，收回價14.159元，槓桿比率8.1倍。熊證(64229)，收回價17.89元，槓桿比率4.9倍。
    美團牛證(55228)，收回價222.999元，槓桿比率9.5倍。熊證(64171)，收回價262.38元，槓桿比率11.1倍。
    國壽熊證(57805)，收回價20.68元，槓桿比率6.5倍。
    美團牛證(67680)，收回價230.25元，槓桿比率11倍。熊證(64171)，收回價262.38元，槓桿比率13.7倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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