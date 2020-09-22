【瑞通推介】吉汽跌幅擴大　資金即市撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮疫情惡化，以及美國財政刺激計劃談判面臨不確定，道指隔晚最多曾大跌942點，最終收報27,147點，跌509點或1.8%。

恒指周一(21日)以近全日低位23,950點收市，跌504點或2.1%，為逾3個月以來首次跌穿兩萬四關。周二(22日)早段跌勢未止，曾跌逾200點，一度回至23,700點邊，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.9億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

滙豐控股周一下挫5.3%，以盤中最低位29.3元收市，為1995年以來最低。中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，以回應美國打壓中國企業，有傳滙豐很可能被列入首批清單中。此外，外電報道滙控在知悉投資騙案下，仍容許款項轉移。滙控周二早段繼續尋底，再挫逾3%，低見28.3元。周一有逾2.6億元北水淨沽出滙控。輪證資金流方面，周一分別有逾700萬元和逾840萬元淨流入其好倉和淡倉。

外媒引述知情人士透露，已通過科創板上市聆訊的螞蟻集團，正在尋求通過IPO集資至少350億美元，較此前預計集資至少300億美元有所提升。不過阿里巴巴周一仍以全日最低位262元收市，跌2.8%，失10天線。周二早段曾回升約2%，觸及267元，其後升勢回順。周一有逾2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾110萬元淨流入。

上海科創板上市委公布，將於下周一(28日)審議吉利汽車A股的首次公開發行上市申請，公司擬集資200億元人民幣。另有券商上調吉汽的目標價。股份上日最多漲3.8%至16.58元，最終逆市微升收市，企16元，周二早段回落2%，低見15.4元附近水平。周一有近2.4億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，周一分別有近1,100萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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