半日沽空金額57億元　盈富基金佔9%

半日共有574隻股份被沽空，涉及金額57.34億港元，佔大市成交10.32%。盈富基金沽空金額5.29億元，佔沽空總額9.24%；騰訊沽空金額4.85億元，佔沽空總額8.47%；阿里巴巴沽空金額3.32億元，佔沽空總額5.8%；美團點評沽空金額2.53億元，佔沽空總額4.43%；南方A50沽空金額2.24億元，佔沽空總額3.91%。

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