新元朗中心減至1000萬沽 承做8成樓按「上車」

中原林曉丹表示，元朗新元朗中心5座低層A室，實用面積870方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,100萬港元。經議價後，獲減價100萬元、以1,000萬元易手，呎價11,494元。

新買家為區內分支家庭，有見大市回穩，隨即啟動置業大計，見業主肯減價配合其可承做高成數按揭，隨即承接。原業主則於1994年2月以258.6萬元一手買入單位，持貨逾26年，帳面獲利741.4萬元或升值2.9倍。

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