美國手段明硬實軟？英特爾證實取得供貨華為許可

本月15日起，美國商務部對華為實行新禁令。近日市場傳出美國美國晶片生產商超微半導體(AMD)及英特爾(Intel)已經取得許可，繼續供貨予華為。Intel昨日向內地傳媒親證獲得供貨許可。

另有供應鏈公司透露，由於Intel表示獲得許可，該公司已繼續進行華為的筆記本電腦項目。

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