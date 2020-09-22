美國手段明硬實軟？英特爾證實取得供貨華為許可
2020年09月22日 13:18
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(Getty Images圖片)
本月15日起，美國商務部對華為實行新禁令。近日市場傳出美國美國晶片生產商超微半導體(AMD)及英特爾(Intel)已經取得許可，繼續供貨予華為。Intel昨日向內地傳媒親證獲得供貨許可。
另有供應鏈公司透露，由於Intel表示獲得許可，該公司已繼續進行華為的筆記本電腦項目。
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