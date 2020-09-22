灣仔秀華坊舊樓申請重建住宅　提供115伙

城市規劃委員會收到1宗住宅規劃申請，地盤位於灣仔秀華坊31至36號舊樓，申請重建1幢住宅，提供115個單位。

文件顯示，上址佔地約7,922方呎，現劃為住宅及道路用途，計劃以5倍地積比率興建住宅，並要求將建築物高度，由12層放寬至15層，總樓面約39,610方呎。

申請人指出，因應秀華坊現有特色，該項發展將從地盤東北面界線後移，保留顯示為「道路」的地方，作行人通道供附近居民及訪客通過。

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