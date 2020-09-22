高盛前大佬：中國復甦良好　將成全球經濟重要驅動力

高盛資產管理前主席奧尼爾(Jim O'Neill)接受外媒訪問時表示，中國自疫情中復甦的道路上進展良好，並將繼續作為全球經濟增長最重要的邊際驅動力。

中國8月份零售銷售按年增長0.5%，年內首錄正增長。奧尼爾稱，最新的中國消費支出數據表明中國經濟正在加速復甦，預測2020年中國國內生產總值(GDP)實際上仍將實現正增長。到2021年底，中國GDP增長有可能彌補不僅這一個損失，甚至是趨勢上的損失。

奧尼爾表示，印度、巴西和俄羅斯在復甦上遠遠落後，他預料這三個國家將會出現V形反彈，相信會在第三季，特別是在第四季出現反彈。他補充，除了新冠肺炎病毒的影響之外，它們都有各種結構性問題需要應對，例如印度需要真正的生產力改革，使其人口結構能夠產生非常強勁的GDP增長。

他還指，印度衰退將對全球經濟增長產生顯著的負面影響，而巴西和俄羅斯則需要實施重要的結構性改革。

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