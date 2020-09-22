康山花園三房減142萬　連地價售858萬

2020年09月22日 13:45
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    中原楊文傑表示，鰂魚涌康山花園9月錄得4宗二手買賣，全屬自由市場成交，平均實用呎價14,889元。屋苑7座中層C室，實用面積592方呎，三房間隔，叫價1,000萬元，最終願減142萬元以858萬元易手，呎價14,493元。
    原業主於2005年以230萬元買入，持貨15年，帳面獲利628萬元，單位升值273%。
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