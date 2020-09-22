全球經貿戰：特朗普擬調整美元匯率反擊中國　但遭拒絕

美國總統特朗普周一(21日)在俄亥俄州代頓出席競選活動時，提到自己曾要求官員調整美元匯率，以反擊中國，但被官員斷然拒絕。

特朗普在代頓機場的機庫，與數千名支持者會面，並發表逾一小時長的演說。他表示，曾向其幕僚提出「稍微調整一下美元匯率」，以反擊他多番指摘的中國操縱人民幣匯率。但其幕僚指此舉並不可能，稱「我們不可以這樣做，匯率必須自然浮動」。

特朗普未有詳述有關對話的內容。美國財政部將在未來數周，發表半年一次、已延遲多時的貨幣報告，當局暫未回應特朗普的言論。特朗普過去曾指摘中國涉嫌操縱匯率，不公平地將人民幣貶值，但中方否認有關指控。

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