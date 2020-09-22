瑞幸咖啡等45公司涉不正當競爭　遭罰款6100萬人幣

中國國家市場監督管理總局周二(22日)公告指，今年4月，對現已被美國納斯達克市場除牌的瑞幸咖啡(luckin coffee)涉嫌虛假交易等不正當競爭行為開展調查，上周五(18日)已對瑞幸不正當競爭行為作出行政處罰，45家涉案公司的處罰金額共計6,100萬元人民幣。

市監局稱，去年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並於2019年8月至2020年4月，通過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導公眾，構成虛假宣傳行為。

北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司等43家第三方公司，為瑞幸實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，構成幫助虛假宣傳行為。

瑞幸咖啡透過社交平台回應稱，尊重並堅決執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，並已就相關問題進行全面整改，將按照相關法律法規要求，進一步規範經營活動，保障穩定營運。

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