【全球攬炒】印尼財長料今年GDP將萎縮0.6至1.7%

印尼財長Sri Mulyani Indrawati周二(22日)表示，印尼政府下調了經濟增長預測，目前預計今年國內生產總值(GDP)將萎縮0.6%至1.7%，料為1997年亞洲金融風暴以來首次出現年度萎縮。該國此前預測今年經濟將增長0.2%至衰退1.1%。

Sri Mulyani Indrawati表示，預計今年的消費、投資和出口均下降，消費預計將萎縮1%至2.1%，投資將下降4.4%至5.6%，出口將下降5.5%至9%。在二季萎縮5.32%之後，第三季和第四季經濟將持續萎縮。

印尼政府將2021年經濟增長預期維持在4.5%至5.5%不變。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020