在岸及離岸人民幣大不同 專家：未來趨向使用在岸價

港交所舉行人民幣定息及貨幣論壇，澳新銀行北亞區金融市場部總經理黃柏堅在會上稱，無本金交割遠期外匯交易(NDF)不再活躍市場，銀行在選擇用在岸人民幣(CNY)或離岸人民幣(CNH)做風險對冲上保留彈性，惟CNY較為低價，銀行帳目上較常用。

東衛資產管理首席投資官及聯合創始人伍展恆認為，由於離岸市場尤其依賴市場對人民幣匯率的預測，故不如CNY平穩，相信未來會逐步趨向使用CNY。

東方匯理銀行董事總經理及亞洲外匯及新興市場交易主管胡文濤建議，改善人民幣對冲的機制及流程。他認為對於海外投資者而言，CNH較CNY更容易做對冲，程序亦較簡化。

胡指，大多投資者不認為中國能獨立進行清算，因此一個客觀的精算所服務顯得更為重要，如果缺乏清晰的精算服務將存在很大風險，若銀行能夠進行場外清算，對交易亦有好處。

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