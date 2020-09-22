唔係股票！管理26萬億元資產的投資者　「疫」市買甚麼？

外國傳媒報道，為了在因新冠疫情而陷入動盪的世界中找到投資價值，一些全球最大的資產管理公司購買石油管道、酒店、便利店和汽車製造商債券等資產。

在對管理着大約3.4萬億美元(約26萬億港元)資產的亞洲和歐洲主權財富基金、養老金公司和資產管理公司的採訪中，有一點顯而易見：他們當中，很多人都避開過熱的股市！他們清楚市場和私人公司估值的反彈主要歸功於超低利率、央行的大規模刺激措施和政府財政支持，其中一些可能在未來幾個月內開始逐步退出。

由於資產價值仍被視為虛高，即使是衞生醫療和科技等熱門領域也是如此，許多人都預計在刺激措施結束後、大規模疫苗接種使經濟體在沒有大範圍感染風險的情況下重開之前，可能會出現第二次下行。

以下是他們的一些見解：

【便利店、管道】

新加坡的主權財富基金GIC正研究從零售到基礎設施等「較不受偏愛」的領域，它們的估值因疫情而遭受重創。儘管該基金僅正式披露其管理着超過1,000億美元的資產，但據主權財富基金研究所估計，其持倉更可能在4,500億美元。

在今年兩筆較大的交易中，該公司是以101億美元收購ADNOC Gas Pipelines 49%股份的財團成員之一。此外，上個月GIC與澳洲房地產集團Charter Hall聯手以6.82億澳元(約39億港元)收購了200多家設在加油站的便利店。

首席投資官Jeffrey Jaensubhakij表示，即使是餐飲娛樂等領域，也可能在全球旅行恢復之前反彈。他說：「一旦疫情得到控制，即使無法進行國際旅行，國內旅行也可能會回升。那麼，酒店領域可能會有機會：國內旅行可能繼續成長並帶來相當大的需求。」

【供應鏈轉移】

東方匯理資產管理的全球觀點主管Didier Borowski表示，世界各國邊境關閉只能是暫時的，貿易正在緩慢恢復。這家歐洲最大的資產管理公司管理着相當於1.9萬億美元左右的資產。

不過，他預計製藥和健康行業將會把一些關鍵產品的生產進行轉移，以避免依賴一個國家。惟即使如此，Borowski表示，將所有製造都轉移回國內的成本過於昂貴且性價比不佳。「這是無限全球化的結束，而不是全球化的結束。」

【宅度假】

Standard Life Aberdeen歐洲股票副主管Will James表示，由於假期計劃受到出行限制的局限，所謂的宅度假再次獲得青睞。其團隊管理着相當於約110億美元的資產。

該公司投資了瑞典公司Thule Group AB，這個自行車架和車頂行李架製造商的股票自3月末以來幾乎翻了一番。「人們沒法出國去海灘，轉而開車在國內各地旅行。」

一旦開發出疫苗，空中巴士等航空股可能會「大幅反彈」，不過他警告，即使疫苗有效，目前尚不清楚世界是否會回到原來的狀態。

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