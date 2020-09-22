摩通：倘英實施為期兩周防疫封鎖　GDP恐失2%

外國傳媒報道，摩根大通表示，英國酒店餐飲行業停業兩周，可能會使該國的國內生產總值(GDP)至少損失2%，並引發財政部和英國央行的進一步刺激政策。

英國愈來愈多的新冠病例導致人們猜測，政府將在下個月啟動至少部分的防疫封鎖。

經濟學家對此的擔心是，此舉將阻止英國從第2季創紀錄的經濟萎縮中復甦。

摩根大通經濟學家Allan Monks周一(21日)撰寫報告稱，關閉酒店餐飲業兩周還可能引發行為改變，這意味着「間接影響可能最終更大」。

他表示，任何封鎖措施都可能會引發英國央行的「更大的政策反應」，形式是債券購買的提前和擴大，而且政府將提前實施預算和「為受影響的工人提供進一步的支持」。

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