【全球攬炒】美經濟難復甦　美匯恐貶至88水平

美元本周徘徊六星期高位，惟著名策略師、Brown Brothers Harriman的Win Thin警告，美元難以維持在當前的水平，經濟背景可能造成美元新一波貶值勢頭，又預計經濟復甦要明年初才出現。

他預測，美匯指數隨後將測試2018年2月的低位，約88附近。以當前美元匯率企93.69來看，代表還將再跌逾半成。他認為，自3月份疫情加劇以來，因避險情緒爆發導致美元上漲，但情況並沒有持續太久，不利局勢仍將打擊美元及美國經濟。他預計，經濟復甦要延到2021年初才會出現。

此推測的基準假設是，他認為國際仍會有第二波疫情流行，加上在11月美國大選之前，當地國會不會再通過第二輪的刺激方案。Thin表示，選前達成協議的可能性在急劇下降，隨着當前刺激措施用盡，可以看到美國經濟數據疲弱。這些全都是美元的不利因素。

雖然美國聯儲局自4月以來採取多種前所未有的政策谷經濟，但Thin卻稱，這種「強力救援」的超寬鬆做法，阻止了美元的強勢。但他表示，這是周期性問題，而非結構性問題，因此不會長期看淡美元，只是現在還未處在該有的位置。

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