戴口罩能改寫世紀歷史？中國經濟或提早兩年追上美國

疫情大爆發，令全球經濟大洗牌！由於國際大型投資銀行及世界銀行皆先後上調中國今年經濟增長預測，若以數字上計，或可讓中國的經濟規模，能提早兩年與美國睇齊！

回看今年第2季，中國國內生產總值(GDP)由首季按年收縮6.8%轉為按年增長3.2%，若以按季比較，增長幅度更達54.6%！正因經濟走出疫情，摩根大通已將今年中國經濟增長預測，從今年4月的增長1.3%，調升至增長2.5%。

值得留意的是，市場已一致預期，在全世界的主要經濟體中，中國經濟是今年唯一率先出現增長的地方。除摩通外，世界銀行等其他國際大型機構，也調升了其對今年中國經濟增長率的預測。

【分別在於戴口罩？】

相對而言，在全球新冠病毒疫情持續惡化下，美國、日本，以及歐元區等地，第2季經濟是大幅衰退，幅度分別為9.5%、9.9%，以及高達15%！在此消彼長下，使中美這兩個全球最大經濟體規模之間的差距大為拉近！單是今年，就一下子再拉近達8%左右。

根據位於美國華盛頓的國際經濟研究機構彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)估計，中國今年經過通脹調整後的經濟產出(economic output)，將可望進一步攀升至11.9萬億美元，即達到美國經濟規模的近七成！更重要的是，研究機構Brookings Institution指出，疫情大爆發讓中國的經濟規模，或可提早兩年與美國睇齊，預料2028年就能「平起平坐」了。

觀乎原因，就是「人算不如天算」！想不到一場世紀疫情，令「戴口罩」成為轉捩點！由於美國人不愛戴口罩，反而吃了大虧。不但美國，這場疫情也使金磚五國(BRICS)中，其他成員國的經濟規模被中國遠遠拋離。原本最有機會挑戰中國的印度，可謂一口氣倒退25年！根據世界銀行(World Bank)估計，到了明年底，當地經濟規模將不到中國的1/5。另據經濟學人資訊中心(EIU)預測，今年印度GDP將萎縮達8.5%，通脹卻上升至5.1%水平，明顯陷入「滯脹(stagflation)」慘狀，即經濟差令荷包縮水，但物價更難負擔！巴西、南非與俄羅斯也如此。

不過，目前中國有近1/5的經濟產出是靠出口；而歐、美等地正是其最大市場。換言之，一旦海外市場需求受挫，中國最終也難有好日子過。

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