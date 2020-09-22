【內循環】中國擬建設國家級大豆種子生產基地

中國農業農村部周二(22日)表示，考慮在「十四五」規劃(第十四個五年計劃)期間，依托黑龍江大豆良種繁育基地大縣，建設國家級大豆種子生產基地，以提高國產大豆單產和品質，促進國產大豆競爭力提升。

有於塑造大豆品牌方面，2017年內地啟動實施特色農產品優勢區創建認定，黑龍江省海倫大豆入選首批中國特色農產品優勢區。下一步，該部門將推動構建大豆產業聚集區，加大大豆產業優惠政策力度，繼續大力推動農業品牌建設工作，提高一批大豆農業品牌知名度，擴大農業品牌影響力。

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