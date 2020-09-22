金融業數碼化浪潮加快　分析指內地數碼貨幣仍在起步

疫情加強金融行業數碼化浪潮，Tradeweb亞洲總裁及常務董事蔡禮任於港交所的人民幣定息及貨幣論壇上指，定息和貨幣方面的自動化長久以來一直存在，只是在疫情期間無可避免地被加速發展，由不同市場可見，數碼化在疫情後被廣泛運用。

森浦固定收益專家團隊總監周瑤亦指，疫情前企業的投資及營運資金均於線下進行，疫情後人工智能科技將其帶到線上，並加強市場了解及運用相關科技的必要。

被問及電子支付及內地數碼貨幣對香港債券市場的影響，JEMI Limited董事總經理兼 OpenFin亞太區代表Jesper Bruun-Olsen僅稱，內地的數碼貨幣仍處於第一步，目前主要為現金交易。

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