SEA TO SKY周六賣285伙　平均呎價近1.75萬

郭子威(左)及楊桂玲

多個新盤周末推售搶客。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，累積已售802伙，套現約85.6億港元，平均呎價約16,800元。

郭子威指出，該批推售單位折實平均呎價17,459元，折實售價由686.8萬2,037萬元。整批單位價單市值約48億元。

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