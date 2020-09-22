SEA TO SKY周六賣285伙 平均呎價近1.75萬
2020年09月22日 14:46
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郭子威(左)及楊桂玲
多個新盤周末推售搶客。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，累積已售802伙，套現約85.6億港元，平均呎價約16,800元。
因應市場需求，長實集團(01113)高級營業經理楊桂玲稱，項目剛發出新銷售安排，涉及285伙，當中46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。發展商將於周五(25日)下午3時截止登記，周六(26日)發售。
郭子威指出，該批推售單位折實平均呎價17,459元，折實售價由686.8萬2,037萬元。整批單位價單市值約48億元。
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