中國經濟：聖誕商品廠哭訴！疫情令海外買家絕迹

外媒指出，中國於新冠肺炎受控後逐步復工，但並非所有產業都能步上復甦之路，譬如素有「全球最大小商品批發市場」之稱的義烏，該市的聖誕商品企業正面對危機。

義烏市內關於聖誕節的企業、展覽場地及商店林立，以往這個時候應該開始接受外國訂單，其生產的聖誕節消費品佔全球出口約八成。據悉，去年1月至10月份出口約19.2億元人民幣(約21.9億港元)的聖誕節商品，按年升23.9%。雖然今年數據仍未公布，但新冠肺炎爆發後國際商務旅行幾近停頓，換言之，訂單情況慘淡。

因為以往由美國，以至巴西等地的海外客戶，往往在夏季已經來義烏訂購聖誕節商品，如馴鹿玩具、人造聖誕樹及小雕像等，以供當年的聖誕節銷售之用。有當地販賣聖誕節商品的劉姓商人指，今年商場內的客量與以往無法比擬，外國人未能進入中國，市場是空的。

更有羅姓從業者說，今年生意已經沒救，新冠肺炎令其失去近半客戶，若然冬季再爆發新一輪疫情，更指明年生意也完了。

分析料，今年的聖誕節的庫存將增加，如何消化庫存是個大難題。因為內地對聖誕節商品的需求細，加上該類商品毛利低，依賴薄利多銷賺錢，未來就算可以透過亞馬遜或阿里巴巴等電商銷售，但也需要大量出貨才能降低運費成本，而目前最缺少的正是大訂單客戶。

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