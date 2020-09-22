中國經濟：高端白酒漲價　官方預警違規收送節禮歪風回潮

臨近內地中秋節及十一長假期，白酒漲價謠言四起，甚至引起官方注意。中央紀委國家監委網站周二(22日)發文指，輿論擔憂高端白酒價格持續向上，會超越正常人情往來及宴請需求，需警惕違規收送節禮等不正之風回潮。

市場研究機構分析，今年首季因受新冠肺炎疫情影響，民眾外出大量減少直接影響白酒消費。然而，高端白酒需求自第二季以來不斷釋放，高端白酒整體處於供不應求的狀態。如果高端白酒兩節「漲價潮」只是市場行為，本無可厚非。但近年來，與高端白酒有關的違規違紀案件時常牽動着公眾目光。

中國廉政法制研究會副會長鄧聯榮指，一旦高端白酒的價格遠超大眾承受範圍，就可能化解近年鞏固落實內地糾正風氣的努力。一方面，酒企要回歸市場理性；另一方面，應繼續對官員違規違紀行為加大監督查處及曝光力度，以防範隱形變異風氣問題反彈回潮。

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