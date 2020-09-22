【多圖】傲寓開放一房示範單位 首批50伙明開價
2020年09月22日 16:09
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其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，首度安排傳媒參觀經改動連裝修及交樓標準示範單位。項目將於周三(23日)公布首批開價，涉及50個單位。
其士集團銷售及市務經理冼佩盈透露，本周四(24日)將會開放示範單位予公眾參觀。是次示範單位參照25樓F室搭建，實用面積約333方呎，原則間隔一房，附設22方呎露台及16方呎工作平台。單位廚房屬開放式設計，隨樓附設可摺疊延伸枱，為買家提供額外的工作及用膳空間。
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