英國央行行長：落實負利率技術細節需時　英鎊仍受壓

英倫銀行上周議息後透露，會上曾討論過負利率的效用，該行行長貝利周二(22日)淡化外界對英國很快實施負利率的揣測。他表示，負利率在其他國家的經驗好壞參半，而且該行需要一些時間以落實推行負利率的細節工作。

貝利強調，雖然當地認真檢視政策工具箱內的負利率工具，但並不意味當局即將推行，並提到零售存款利率不會降至負數。

經濟方面，貝利指英國第3季復甦速度略好過預期，但目前經濟仍較疫前低7至10%，而且步伐不均，失業情況亦較數字公布為差。

英鎊匯價受壓，一度挫0.81%，低見1.2713美元，每英鎊低見9.854港元。

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