【市後重點睇】美匯高見93.89　港匯續強

美匯指數高見93.89，離岸人民幣(CNH)反覆報6.7968，港匯處7.7502，美元兌日圓處104.68，歐元報1.1724，英鎊弱見1.2761。金價報1,901美元。油價微升，布油報41.47美元，紐油處39.34美元。道指期貨跌35點。

●市後關注點

-22:00 歐元區9月消費者信心；美國8月二手樓銷售；聯儲局主席鮑威爾參與聽證會

●【全球救市】澳洲央行指有其他政策選項谷經濟。

●【全球攬炒】

-美股跌勢僅到一半，大摩預言納指高位冧23%。

-美經濟難復甦，美匯恐貶至88水平。

-印尼財長料今年GDP將萎縮0.6至1.7%。

●特朗普簽署微信禁令後，個別大型基金即削騰訊持股。

●新冠肺炎：內地酒店業率先反彈，瞄準併購外國同業。

●瑞銀：全球經濟明年上半年將U形反彈至2019年水平。

●【世紀低息】投資級中資美元債季度發行額創紀錄新高。

●美國國會預算辦公室：氣候變化削美國經濟增長。

●【無限放水】股樓齊彈！美國家庭淨資產超越疫情前水平。

●南韓8月份PPI按月增長0.5%，農產品價格大幅上升。

●中國經濟：聖誕商品廠哭訴！疫情令海外買家絕迹。

●【多相】荃灣Plaza 88已出租近14萬呎，寫字樓示範戶下周開放。

●【超級苦主】平保持滙豐7%股份，今年市值蒸發逾400億元。

●內地批出65款遊戲版號，騰訊上榜。

●瑞幸咖啡等45公司涉不正當競爭，遭罰款6,100萬人幣。

●虛銀Mox Bank推無號碼銀行卡，最高回贈1,000元。

●新股專輯：

-捷心隆今起招股，入場費4,040元。

-傳中通快遞及再鼎醫藥定價均低於招股價上限。

-華住出租率已回復去年同期九成。

-華住酒店指沽空報告沒有依據及誤導。

●李小加：債券通日均成交200億人幣，為開通初期10倍。

●SEA TO SKY周六賣285伙，平均呎價近1.75萬。

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