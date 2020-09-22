【全球攬炒】空巴CEO警告形勢惡化 或進一步裁員
2020年09月22日 16:14
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（Getty Images圖片）
歐洲航空界巨企空中巴士(Airbus)行政總裁Guillaume Faury表示，由於夏季以來出行需求下降，而且航空公司紛紛推遲新飛機的交付時間，公司可能不得不進行進一步裁員。
Faury認為形勢已經惡化，假期過後航空公司的處境比預期更加艱難。他補充，空巴必須「相應調整」成本削減計劃，尤其是在裁員方面。
他重申，堅持自願離職計劃將非常困難，如果不採取正確措施，空中巴士可能面臨風險。公司的產量和交付量下降了40%，他指航空公司沒有取消訂單，但要求推遲交付。
由於疫情導致航空出行需求銳減，空巴正在艱難應對，它試圖勸說工人自願離職，以避免採取更嚴酷的措施。空中巴士已承諾削減15,000個工作崗位，其中約1/3在法國。惟Faury此前警告，自願離職可能不足以達到空巴的裁員目標。
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