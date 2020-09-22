中美科技戰：傳高通轉移中芯訂單予台灣代工廠
2020年09月22日 16:16
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外媒報道，美國晶片商高通(Qualcomm)正計劃將給予中芯國際(00981)的部分訂單，轉移至其他晶片代工廠，更傳該公司主管已接觸包括台積電及聯華電子等台灣代工企業，商量訂單轉移事宜。
事緣美國或制裁中芯國際，促使晶片商未雨綢繆。報道指，高通主要設計晶片及各類處理器，並無製造晶片能力。
消息人士說，中芯國際亦是高通其中一家代工廠。兩者間有晶片代工協議，包括替高通製造0.18微米工藝的電源管理晶片，還有28納米及14納米工藝的部分移動終端應用處理器。
消息人士更稱，高通是中芯國際的三大客戶之一，佔中芯代工收入約13%。
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